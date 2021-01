Covid-19. Cerca de 100 pessoas manifestaram-se contra o confinamento em Lisboa

Cerca de 100 apoiantes de um movimento auto-denominado “Defender Portugal” manifestaram-se, sem máscaras ou distanciamento físico, em frente ao parlamento, para contestar as medidas de contenção da pandemia, que consideram estar a prejudicar o país.

Não faltaram bandeiras de Portugal de todos os tamanhos e os 'smartphones' para registar para as redes sociais a manifestação que decorreu durante a tarde de hoje em frente à escadaria da Assembleia da República, em Lisboa, mas que começou com uma vigília durante a madrugada no mesmo local.

Mas faltaram os equipamentos de proteção individual e o distanciamento físico impostos pela pandemia, na altura em que Portugal já ultrapassou por várias vezes os 10.000 contágios e 150 óbitos diários. As poucas pessoas que tinham máscaras não estavam com elas colocadas e tinham-nas nas mãos ou no queixo.

Luís Freire, dinamizador daquele movimento, explicou que este protesto aconteceu por causa da falta de respostas da “classe política” sobre um manifesto que pretende alertar para os problemas associados às medidas decretadas para mitigar a disseminação do SARS-CoV-2.