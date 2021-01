Confinamento. PSP encerra 10 estabelecimentos e pede aos cidadãos que fiquem em casa

"Até agora já tivemos de encerrar cerca de uma dezena de estabelecimentos que não cumpriam os regulamentos em vigor. Estamos muito atentos a isso e também fazemos um apelo aos operadores económicos para que não tentem utilizar a permissão legal de serviços 'take-away' para incentivar a concentração de pessoas numa espécie de esplanada informal na via pública. É uma responsabilidade objetiva do operador económico evitar que haja concentrações destas na via pública."

Apesar da validade das justificações apresentadas pela maioria dos cidadãos, das exceções previstas no decreto que estabelece o novo dever de confinamento, o intendente Carocha diz lamentar o elevado número de portugueses que ainda se vê na rua ao final de quase dois dias de recolhimento geral.

"Embora nas operações que realizamos as pessoas apresentem motivos válidos, nomeadamente as deslocações para o supermercado, assistência a pessoas dependentes, etc, ainda vemos mais pessoas do que aquilo que seria desejável e expectável na rua. Fazemos um apelo aos cidadãos para que, quando não tenham motivo realmente premente para se deslocar à via pública, que se mantenham nas suas residências."