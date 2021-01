Associações de rádios contra aumento para 30% da quota de música portuguesa

Associações representativas dos produtores musicais estão contentes com o aumento da quota da música portuguesa nas rádios, para 30%, mas a Associação Portuguesa de Radiodifusão posiciona-se contra esta medida, anunciada na quinta-feira pela ministra da Cultura.

A Associação de Rádios de Inspiração Cristã (ARIC) também manifestou uma "posição de desagrado e de desacordo", quanto à medida, alertando para a possibilidade da migração de ouvintes para "plataformas digitais internacionais" e criticando a falta de apoios do Governo à comunicação social, e às rádios, em particular.

"Estamos convictos de que esta medida em nada favorece nenhum dos agentes do setor da Música", indica a ARIC em comunicado.

"O assunto de alteração de quotas de música portuguesa, que já tinha sido tema de debate do setor da Rádio com o Ministério da Cultura estava, até ontem, em processo de recolha de melhores e mais consensuais decisões. Por tal motivo, ficou esta associação muito surpreendida com a tomada unilateral de decisão por parte do Ministério da Cultura."

Produtores musicais aplaudem aumento de quota

Para a Associação Fonográfica Portuguesa (AFP) e a Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos (Audiogest), a decisão é “um passo positivo e importante para o setor musical”.