NRA: Associação pró-armas declara falência para escapar a processo em Nova Iorque

Wayne LaPierre considera que o pedido falência é uma forma de proteção contra as autoridades de Nova Iorque, “que abusaram ilegalmente e usaram os seus poderes como arma contra a NRA e os seus membros”.

“O Texas valoriza as contribuições da NRA, celebra os nossos membros como cumpridores da lei e junta-se a nós como parceiro na defesa da liberdade constitucional”, defende o diretor-executivo, Wayne LaPierre, numa carta dirigida aos membros da NRA.

A poderosa NRA, que requereu proteção num tribunal de falências de Dallas, pretende registar-se no estado do Texas para fugir “a um ambiente político e regulatório corrupto” em Nova Iorque, argumenta.

A National Rifle Association (NRA) declarou falência esta sexta-feira. A decisão pretende evitar uma ação da procuradoria de Nova Iorque que pede a dissolução daquela associação pró-armas norte-americana, um dos maiores apoiantes do Presidente cessante Donald Trump.

Em agosto do ano passado, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, avançou com uma ação contra a associação pró-armas norte-americana.

Acusou LaPierre e outros dirigentes de má gestão e alegou que as atividades da National Rifle Association violam as leis estaduais que regem as organizações sem fins lucrativos.

O Ministério Público sustenta que os responsáveis da NRA desviaram milhões de dólares para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo férias e jatos privados, e para comprar o silencio e a lealdade de antigos funcionários, numa fatura total de 64 milhões de dólares durante três anos, o equivalente a 52,6 milhões de euros.

A procuradora Letitia James afirma, num comunicado divulgado esta sexta-feira, que ao declarar bancarrota a NRA “finalmente atinge o seu estatuto moral: falência”.

“Não vamos permitir que a NRA use esta ou qualquer outra tática para fugir às responsabilidades e à supervisão do meu gabinete”, sublinha.

Fundada em 1871 e registada desde então em Nova Iorque, a National Rifle Association é o maior grupo de lóbi pró-armas dos Estados Unidos, com dezenas de milhares de membros espalhados pelo país.