França supera as 70 mil mortes por Covid-19

Além das pessoas que já começaram a ser vacinadas, um milhão de franceses foram convocados para a vacinação, disse Castex, respondendo às acusações de lentidão do processo que têm sido feitas ao Governo.

A campanha de vacinação contra o coronavírus SARC-CoV-2 começou em França a 26 de dezembro e, desde então, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde, 413.046 pessoas receberam a sua primeira dose.

A partir das 18h00 locais, duas horas antes do que até agora, os franceses terão de estar em casa, com exceção de razões de trabalho, saúde ou cuidados de uma pessoa dependente, entre outras.

Nas últimas horas, foram registados 21.406 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o número total de positivos para 2,89 milhões, de acordo com o relatório diário da Agência de Saúde Pública sobre a situação da covid-19 no país. A taxa de positividade dos testes realizados mantém-se em 6,5%.

A França ultrapassou hoje as 70.000 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia, ao somar 196 mortes hospitalares nas últimas 24 horas, elevando o total para 70.142.

"Lembro a todos que estas vacinas serão realizadas com a ordem e segurança devidas aos nossos cidadãos", disse o chefe do Governo, durante uma visita a Lyon (centro-leste de França).

Estas vacinações "serão realizadas gradualmente, à medida que os 200 milhões de doses de vacinas que a França encomendou ou pré-encomendou chegarem ao território nacional", acrescentou.

"Não será possível vacinar em poucos dias, em França ou em qualquer outro lugar, os cinco milhões de pessoas com mais de 75 anos de idade que poderão começar a ser vacinadas já na segunda-feira", reconheceu o primeiro-ministro.

"Este desafio também será enfrentado (...) de forma calma e dizendo a verdade às pessoas, mesmo quando os processos de fabrico levarem, como por vezes vemos, a atrasos na entrega ao nosso país", afirmou, depois dos receios levantados esta sexta-feira pelo anúncio pela empresa norte-americana Pfizer de uma redução na entrega de vacinas, "durante três a quatro semanas".

O laboratório avisou hoje, no entanto, que colocou em marcha um "plano" para acelerar a produção e regressar ao calendário inicial de entregas à União Europeia "a partir da semana de 25 de janeiro".

Sobre o recolher obrigatório, o primeiro-ministro justificou que, perante a ameaça de novas variantes mais contagiosas do coronavírus, é necessário "reduzir ainda mais os contactos sociais no final do dia".

A pandemia da doença covid-19 já provocou pelo menos 2.009.991 mortos resultantes de mais de 93,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2), detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.