Marcelo quer que Joana Marques Vidal seja ouvida sobre vigilância a jornalistas

O Presidente da República não se pronuncia sobre casos judiciais em concreto, mas deixa dois importantes recados sobre duas polémicas recentes que envolvem a justiça: o caso da escolha do juiz José Guerra para procurador europeu não está encerrado e ainda pode ter consequências, e a antiga procuradora-geral da República Joana Marques Vidal, de quem não chega a dizer o nome, deve ser ouvida sobre uma investigação feita a jornalistas sem autorização do tribunal.

Em entrevista à Renascença e ao Público, que será transmitida este sábado às 12h00, no espaço habitual do programa Em Nome da Lei, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa também manifesta as suas preocupações sobre a falta de alternativas políticas.

Diz que tem de haver uma alternativa de direita, que o "bloco central" não é alternativa e recusa governos de iniciativa presidencial, mas receia um cenário em que não existam alternativas consistentes nem à esquerda, nem à direita.

Esta semana, soubemos da vigilância policial que foi ordenada a dois jornalistas por ordem de uma procuradora do Ministério Público e sem uma ordem de um tribunal. Este caso soma-se a outros, como o da polémica nomeação do procurador europeu. Não vê acumularem-se sinais que são preocupantes que podem pôr em causa o Estado de Direito democrático?

São dois casos diversos, que coincidem no tempo e coincidem no facto e terem a ver com questões de justiça. Mas tem havido ao longo do tempo, durante o mandato presidencial, outras situações que têm exigido uma resposta da parte do Estado de Direito democrático e o Estado de Direito democrático deve defender e deve enfrentar as situações mais inesperadas, mesmo aquelas que nunca aconteceram no passado.

Num caso, encontramos uma questão que já considerei como uma negligência grave ou, noutra qualificação, um desleixo lamentável com repercussões internas e europeias. O que é facto é que, sendo isso assim, por um lado, há uma decisão já tomada pelo Conselho Europeu. O Conselho Europeu pode recuar apenas, ou ser obrigado a recuar, por decisão judicial. Há um interessado que recorreu a tribunal, há uma interessada que não recorreu a tribunal, o que significa que tudo dependerá, no futuro, da decisão que haja ou não sobre esse recurso do interessado.

No entretanto, o Conselho Europeu pode ou não debruçar-se sobre a matéria e confirmar ou não a sua decisão, o que significa que a decisão do Conselho Europeu, que pode vir a ser suscitada, pode vir a dar um retrato da repercussão maior ou menor que a matéria tem em termos de instituições europeias. Veremos, veremos… há situações em que os Estados contestam os critérios dos juízes internacionais, isso aconteceu em alguns casos, há casos em que essa contestação é levada a tribunal, vamos ver o que se passa neste caso. penso que, de facto, é um ruído lamentável e uma negligência grave que podia ter sido evitada.

E no caso dos jornalistas?

Estamos perante uma questão não do poder executivo, estamos sim numa atuação de uma instituição que é uma peça chave na investigação criminal e que tem um papel, normalmente, muito meritório. Todos apelam de uma maneira geral ao reforço dos poderes ou à manutenção dos poderes do Ministério Público, em termos de investigação, nomeadamente a crimes de colarinho branco, a crimes de corrupção.

Neste caso, estamos a falar da violação de segredo de justiça.

Ainda por cima, este caso reporta-se a um período anterior ao mandato da atual procuradora-geral da República. Isso torna o caso naturalmente de julgamento mais sensível. Penso que o caminho neste momento determinado faz sentido, que é determinar um inquérito para saber o que se passou. Em função desse inquérito, poder haver uma explicação se for solicitada pela Assembleia da República. Nunca comento casos concretos específicos, processo criminais em curso, limito-me a dizer que o esclarecimento da verdade é tanto mais importante quanto temos, de facto, valores e direitos importantes num quadro do Estado de Direito democrático.

Pela experiência que tenho na comunicação social, sou ainda mais sensível às questões da comunicação social. Mas, abstraindo do facto e olhando só como Presidente da República, é evidente que tudo o que possa e deve ser esclarecido, tocando direito que são fundamentais num quadro de um Estado de Direito democrático, deve ser esclarecido, tendo presente esta sensibilidade que é, ainda por cima reportar-se a um período que não é o atual, é um passado e, portanto, isso obriga a um esclarecimento sempre salvaguardando que os responsáveis da época, não sendo os de hoje, não podem ser envolvidos sem serem ouvidos.

Há aqui um uso desproporcionado dos meios de investigação do Ministério Público tendo em conta o tipo de crime de que estamos a falar e a moldura penal?

Não quero entrar no caso concreto. Não sou penalista, o Presidente não tem de pronunciar sobre processo concretos, limita-se a dizer que é bom que se averigue e se apure, uma vez que se trata de matéria muito sensível no quadro de valores e de princípios que são genericamente aceites como pacíficos num Estado de Direito democrático.