Sérgio Conceição confronta Jorge Jesus após o FC Porto-Benfica

O clássico entre FC Porto e Benfica desta sexta-feira ficou também marcado pelo que aconteceu após o apito final: uma discussão acesa entre os dois treinadores, Sérgio Conceição e Jorge Jesus.

Logo a seguir à "flash interview" do treinador do Benfica, Sérgio Conceição foi travar-se de razões com ele de forma bastante agastada.

Inicialmente, Jorge Jesus respondeu de forma calma, contudo, com o passar do tempo, também começou a falar de forma mais exaltada.

Os dois técnicos desentenderam-se mais a sério e Sergio Conceição precisou mesmo de ser agarrado por representantes do FC Porto enquanto Jesus regressava aos balneários.

Questionado pela Sport TV sobre a situação, o técnico portista desvalorizou, dizendo que foram apenas "conversas de futebol". Contudo, não deixou de lançar uma farpa a Jorge Jesus:

"Eu estou insatisfeito pelo empate, o treinador adversário está satisfeito com o empate, com certeza, pela forma como falou aqui. Está tudo bem, normal", assegurou Sérgio Conceição.

Em conferência de imprensa, Jorge Jesus foi mais críptico: "Conversas minhas e do Sérgio que só diz respeito a mim e a ele."