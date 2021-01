Nota 4 para Luís Godinho

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribuiu nota 4 a Luís Godinho pela arbitragem no clássico entre FC Porto e Benfica.

O especialista elogiou o "critério largo" de Godinho, que deixou jogar e assinou "uma arbitragem muito personalizada, muito corajosa".

Houve três lances capitais que mereceram especial análise de Paulo Pereira. No golo do FC Porto, "Gilberto ficou caído no chão a colocar todos os intervenientes em jogo", incluindo Marega, em quem a bola desviou antes de entrar: "O golo é perfeitamente legal."

"Aos 53 minutos, num lance entre Marega e Darwin na área do Porto, não há motivos para penálti", atestou o VAR da Renascença.

Por fim, a expulsão de Mehdi Taremi, aos 73 minutos, por uma entrada sobre Otamendi não deixa dúvidas: "É vermelho claro."



No final de contas, foi uma arbitragem "muito positiva".