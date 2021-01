Leixões soma segunda vitória com José Mota

O Leixões recebeu e venceu, este sábado, em casa, contra o Desportivo de Chaves, por 1-0, no segundo jogo com José Mota no comando técnico.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte, aos 40 minutos, por Jefferson Encada. A tarefa do Chaves ficou dificultada quando Guedes foi expulso aos 84 minutos de jogo, apenas alguns minutos depois de ter entrado em campo.

O Chaves somou a segunda derrota seguida e está cada vez mais longe do primeiro lugar. O clube transmontano treinado por Carlos Pinto é sexto com 24 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Arouca e Mafra.

Já o Leixões venceu novamente com José Mota no cargo e sobe ao 11º posto, com 17 pontos.