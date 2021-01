Gelo no relvado adia Vitória de Guimarães-Farense para domingo

O gelo no relvado do Estádio D. Afonso Henriques obrigou ao adiamento do jogo entre Vitória de Guimarães e Farense, que estava marcado para as 18h00 deste sábado.

O tapete do estádio em Guimarães apresentava muito gelo e os tratadores da relva tentaram, de várias formas, que o gelo derretesse e fosse possível a realização da partida, mas não foi possível.

O árbitro Fábio Veríssimo adiou o jogo em 30 minutos, como ditam os regulamentos, e a partida acabou por ser adiada em 24 horas, para as 18h00 do próximo domingo.