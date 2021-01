Braga perde em Paços de Ferreira e falha aproximação à liderança

O Paços de Ferreira recebeu e venceu, este sábado, o Sporting de Braga, por 2-0, e impede os minhotos de se aproximarem da liderança do campeonato.

A equipa de Pepa conquistou os três pontos com dois golos no segundo tempo. Aos 57 minutos, Bruno Costa rematou colocado, sem hipótese para Matheus. Aos 76, na sequência de um livre, o guarda-redes do Braga defendeu dois grandes cabeceamentos de Marco Baixinho e Maracás, mas não evitou o desvio de Hélder Ferreira para o fundo da baliza.

O Braga podia aproveitar os empates de Sporting, FC Porto e Benfica para se aproximar à liderança, mas fica com os mesmos 27 pontos, agora a nove da liderança.

O jogo marcou ainda a estreia de Lucas Piazón, médio que assinou recentemente proveniente do Rio Ave, que entrou aos 83 minutos para o lugar de Ricardo Horta.

Já o Paços de Ferreira, o grande destaque da época, fica agora com 25 pontos, apenas dois atrás do Sporting de Braga.