PSG vence Angers e sobe à liderança da Ligue 1

O Paris Saint-Germain venceu, este sábado, o Angers fora de portas, por 1-0, e subiu à liderança provisória da Ligue 1.

O único golo da partida foi apontado pelo lateral Kurzawa, aos 70 minutos de jogo. Danilo Pereira ficou no banco de suplentes e não foi utilizado. No Angers, o luso Mathias Pereira foi titular.

Este foi o primeiro jogo da liga com Pochettino no comando técnico, que não esteve presente no banco depois de testar positivo à covid-19.

Com este resultado, o PSG soma 42 pontos e sobe à lideranla provisória da liga, sendo que o Lyon pode voltar a subir ao primeiro lugar se vencer o Metz.