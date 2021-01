Palmeiras e Grémio empatam na corrida pelo título

A equipa de Abel Ferreira voltou ao ativo, depois de a meio da semana ter alcançado o apuramento para a final da Libertadores , mesmo perdendo com o River, e dominou grande parte do jogo, em casa, frente aos gaúchos.

Raphael Veiga inaugurou o marcador, aos 32 minutos, mas em cima do minuto 90 Diego Souza empatou a partida.

O Grémio é 4.º classificado, com 50 pontos e menos um jogo. O Palmeiras, com menos dois jogos, está no 6.º lugar, com 48 pontos. São Paulo, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro e Flamengo ainda não jogaram neste jornada e podem ganhar pontos a Palmeiras e Grémio.