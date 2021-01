Ozil perto de rescindir com o Arsenal

Mesut Ozil e Arsenal terão chegado a acordo para a rescisão de contrato, segundo avança o jornal inglês "The Athletic".

De acordo com a publicação, o internacional alemão já tem praticamente tudo acertado com o Fenerbahce para reforçar o clube turco já em janeiro e vai abdicar de oito milhões de euros do seu contrato com o Arsenal até ao final da temporada.

Ozil, de 32 anos, chegou ao Arsenal em 2013 e depois de várias temporadas com grande rendimento, perdeu espaço na equipa londrina. O médio fez apenas 23 jogos na época passada e ficou fora das inscrições na Premier League esta época.

O internacional alemão deixa o Arsenal com 44 golos marcados em 254 jogos disputados e prepara-se para novo desafio na Turquia, país onde tem raízes familiares.

Antes, Ozil jogou ainda no Schalke 04, Werder Bremen e Real Madrid.