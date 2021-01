Marselha perde e está fora dos lugares europeus

O Marselha perdeu, em casa, contrra o Nimes, por 2-1, e está fora dos lugares de qualificação europeia.

Thauvin, referência da equipa de André Villas-Boas, falhou uma grande penalidade na primeira parte, aos 35 minutos de jogo. Em três minutos, o Nimes decidiu o jogo, com um "bis" de Eliasson aos 55 e 58 mintuos de jogo.

O argentino Dario Benedetto ainda reduziu, aos 85 minutos de jogo, mas não evitou a derrota.

O Marselha falha a subida ao quinto lugar e continua com 32 pontos, mas com um jogo a menos do que o resto das equipas. Já o Nimes deixa o último lugar e sobe ao 18º posto, com 15 pontos.