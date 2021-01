Leipzig empata e Bayern pode isolar-se ainda mais na liderança

O RB Leipzig empatou, este sábado, a dois golos em casa do Wolfsburgo, e o Bayern de Munique pode aproveitar para isolar-se na liderança da Bundesliga.

Mukiele, aos cinco minutos, colocou a equipa de Nagelsmann na liderança do marcador, mas o Wolfsburgo virou o resultado ainda no primeiro golo, com golos de Weghortst, aos 22, e Steffen, aos 35 minutos de jogo.

Willi Orban empatou já no segundo tempo, aos 54 minutos de jogo, resultado que se manteve até final.

O Leipzig volta a não conseguir vencer, depois de ter perdido na última jornada, e soma agora 32 pontos, menos um do que o líder Bayern de Munique, que pode ficar quatro pontos na liderança do campeonato.

Já o Wolfsburgo segura o sexto posto, com 26 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Monchengladbach.

Outros resultados

Colónia 0-0 Hertha de Berlim

Hoffenheim 0-0 Arminia Bielefeld

Werder Bremen 2-0 Augsburgo

Dortmund 1-1 Mainz