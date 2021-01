Fábio Silva marca, mas não evita derrota do Wolverhampton

O Wolverhampton voltou a perder, este sábado, na receção ao West Bromwich Albion, por 3-2, num jogo com um golo do português Fábio Silva.

Matheus Pereira, antigo jogador do Sporting, abriu o marcador para o WBA logo aos 8 minutos de jogo, de grande penalidade, mas o Wolves conseguiu virar ainda antes do intervalo.

Fábio Silva conseguiu encontrar espaço dentro da área e rematou colocado, aos 38 minutos, para empatar o jogo, seguido do golo da reviravolta, por Boly, aos 43 minutos de jogo. No entanto, a segunda parte começou logo com nova reviravolta para os visitantes. Ajayi empatou aos 52 minutos e Matheus Pereira, novamente de penálti, consumou a reviravolta e o resultado final.

Nuno Espírito Santo alinhou de início com Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Fábio Silva, sendo que Vitinha ficou no banco de suplentes.

O Wolves não vence há seis jogos no campeonato e está no 14º posto da Premier League, com 22 pontos, enquanto que o West Brom aproxima-se de um lugar fora da zona de despromoção, com 11 pontos, no 19º posto.