Luís Miguel Ribeiro e o confinamento

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) subscreve as medidas de apoio às empresas e ao emprego anunciadas no âmbito do novo confinamento, mas alerta para "limitações e exigências" e para a urgência de "acelerar" a sua execução.

O presidente da associação Luís Miguel Ribeiro afirma em comunicado que as medidas anunciadas pelo ministro da Economia "embora não sejam completamente novas, vão no sentido do que a AEP tem vindo a defender: o reforço, a extensão e a aceleração na execução".

Por outro lado, a AEP salienta que, "num contexto em que as empresas estão muito mais fragilizadas e em pior situação económica e financeira do que estavam no início de 2020, é imperativo que as medidas cheguem rapidamente às empresas, sob pena do seu encerramento definitivo, com impactos muito negativos no emprego e na criação de riqueza".



"O país não pode negligenciar que este novo confinamento surge num período de recessão profunda da atividade económica, após uma quebra estimada do PIB em 2020 em torno de 8%, praticamente o dobro da queda estimada para a economia mundial", lembra Luís Miguel Ribeiro.





Para a AEP, é por isso "fundamental antecipar as verbas da 'bazuca' europeia, que ascende a 57,9 mil milhões de euros" (se acrescida dos valores por executar do Portugal 2020), num total de "mais de cinco mil milhões de euros/ano durante uma década, que são agora absolutamente necessários".



Paralelamente, o presidente da associação empresarial considera "urgente atuar no domínio das cadeias de contágio, com um rastreamento mais célere dos contactos, atendendo a que 87% das cadeias de transmissão não são conhecidas, como referem os especialistas".



No Decidir Europa, Luís Miguel Ribeiro olha para a resposta do universo das empresas à pandemia e enquanto líder da Fundação AEP, promotora do Desafio 2030, um projecto inovador nas áreas de I&DT para aumentar recursos de competências das PME.