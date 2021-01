Jorge Jesus sente que o Benfica perdeu dois pontos no Dragão

Jorge Jesus estava muito frustrado após o empate com o FC Porto, por 1-1, por considerar que o Benfica foi superior, fez o suficiente para ganhar e acabou por deixar dois pontos no Estádio do Dragão.

"Fomos uma equipa melhor. Para além do golo, criámos quatro ou cinco oportunidades, o Porto quase não criou oportunidades. Com mais ou menos um jogador, dominámos sempre, o Porto não conseguiu parar-nos. Mas não fizemos golos. Não estou feliz. Com a qualidade que apresentou, o Benfica tinha de ganhar este jogo. Saio daqui com a frustração de ter perdido dois pontos", declarou o técnico encarnado, após a partida, em conferência de imprensa.

No entender de Jorge Jesus, o Benfica "não precisou de estar com uma a mais para ser dominador, porque 11 contra 11 já o era".

Ligar os fusíveis para vencer o jogo mais fácil

Parte disso pode ser atribuído à surpresa no onze inicial: Nuno Tavares e Grimaldo juntos na ala esquerda do Benfica, o espanhol a extremo. Um plano que Jorge Jesus começou a desenhar depois de o Benfica perder a Supertaça para o FC Porto, em dezembro:



"Apercebi-me de determinados movimentos do Porto que tentei corrigir neste jogo. Fizemo-lo com uma sabedoria tática muito grande. Não apareceram Coronas, não apareceram Maregas, não apareceu nada. Apareceu o Benfica a jogar com muita qualidade."

Jorge Jesus considera apenas que falta manter a equipa concentrada quando o jogo pára, como na situação que deu origem ao golo do FC Porto. "A equipa às vezes desliga. Ainda não consegui pôr a equipa com os fusíveis todos ligados", reconheceu o treinador.

No final de contas, Jorge Jesus não conseguiu esquecer a frustração com o empate "Já ganhei muitas vezes no Dragão, já tive tristezas, mas nunca senti um jogo tão fácil para ganhar como hoje [sexta-feira]. Por tudo o que o Benfica fez, tinha de ganhar", declarou.