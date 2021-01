Armin Laschet é o novo líder da CDU de Angela Merkel

O presidente do estado alemão da Renânia do Norte - Vestefália, Armin Laschet, foi hoje eleito o novo líder da CDU, força política à qual pertence a chanceler Angela Merkel, derrotando Friedrich Merz numa votação em congresso.

Com uma maioria de 521 votos dos 1.001 delegados chamados a votar, Armin Laschet bateu Friedrich Merz (que obteve 466), candidato mais à direita que já tinha concorrido à liderança dos democratas-cristãos alemães em 2018, tendo perdido para Annegret Kramp-Karrenbauer.

Além de ser o atual ministro-presidente (designação oficial do cargo) do Estado mais populoso da Alemanha, Armin Laschet é formado em direito, foi jornalista, e membro do parlamento alemão e europeu, antes de entrar na política regional alemã na região do noroeste do país.

Angela Merkel anunciou em 2018 que iria abandonar o cargo de chanceler alemã este ano, tendo também abandonado a liderança da CDU.