Teatro confinado. “O nosso trabalho faz-se com e na presença dos outros”

Teatros e salas de espetáculo voltam a estar de portas fechadas. É uma das realidades do novo confinamento. No Ensaio Geral desta sexta-feira, que excecionalmente passa depois das 13 horas, a atriz Mónica Calle e o encenador e ator Jorge Andrade revelam o que sentem.

Ambos tinham peças a estrear no Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa). Na opinião de Mónica Calle, que ia estrear a peça “Carta”, a paragem faz o teatro perder a sua dimensão primária de partilha com o público.

“O trabalho artístico, das artes do palco, tem essa dimensão religiosa. O teatro é um lugar social, de encontro e de partilha e só existe nessa dimensão”, defende. “Não é substituível por apresentações online”, sublinha em declarações àquele programa da Renascença.

Jorge Andrade tem a mesma opinião e considera que as novas tecnologias não substituem o espetáculo em sala. O encenador da peça “Off” explica que a pandemia afeta também o próprio trabalho artístico.

“O nosso espetáculo faz-se com os outros e na presença dos outros. Portanto, mesmo com estas tecnologias que vamos encontrando para manter alguma atividade cultural a ter lugar no quotidiano das pessoas e das instituições, existe uma impossibilidade de nós, artistas, termos o nosso quotidiano e o nosso quotidiano faz-se a trabalhar no mesmo lugar que outras pessoas”, explica.

“É na discussão e nesse confronto que nós encontramos motivações e o assunto que estamos a tratar nos diferentes espetáculos, seja na ‘Carta’ seja no ‘Off’”, conclui.