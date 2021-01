Mónica Calle e a dimensão religiosa do teatro: “É um local de partilha. Não é substituível pelo online”

Em entrevista ao programa da Renascença Ensaio Geral , os atores falam sobre o impacto que a pandemia está a ter na atividade cultural, desde logo pela forma como estiveram a trabalhar nos dois espetáculos que estreavam esta semana no D. Maria II.

Exemplo disso é o que aconteceu no Teatro Nacional D. Maria II, que tinha em cena as novas peças de Mónica Calle e de Jorge Andrade.

Adiado, cancelado, fechado. São de novo palavras que batem à porta da Cultura. As regras impostas pelo novo confinamento obrigaram salas de espetáculo, de Norte a Sul do país, a encerrar e suspender toda a atividade.

Mónica Calle, que se assume como cristã e mulher de fé, diz ao Ensaio Geral que “o trabalho artístico e as artes do palco têm uma dimensão religiosa”.

Na preparação para o espetáculo, foram feitos testes Covid-19 e alguns positivos foram atrapalhando o decorrer dos ensaios, mas agora que estrearam foi a imposição de um novo confinamento que interrompeu o decurso do espetáculo.

“ Também existe uma impossibilidade de nós artistas termos o nosso quotidiano e o nosso quotidiano faz-se a trabalhar no mesmo lugar que outras pessoas. É na discussão e no confronto que encontramos motivações e o assunto” para os espetáculos, aprofunda Jorge Andrade.

Este ator – que, em “Off”, trabalhou com Chris Thorpe o texto de uma peça que pretende falar sobre o fim – lembra que também a companhia ficou impedida de viajar neste último ano, como pretendia, e que isso afetou o trabalho.

Tal como Mónica Calle, também Andrade considera que as “ tecnologias” usadas “para manter alguma atividade cultural no quotidiano das pessoas e das instituições” não preenchem o vazio deixado pela suspensão da atividade.

O teatro “faz-se iminentemente com os outros e na presença dos outros”, sublinha Jorge Andrade lamentando a “impossibilidade de as pessoas irem ver o espetáculo” que prepararam.

Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença – que nesta sexta-feira vai para o ar excecionalmente às 13h00 – o encenador que assume um dos papeis na peça fala sobre a forma com a pandemia interfere com o trabalho artístico.

Também Jorge Andrade, da companhia Mala Voadora, viu o espetáculo “Off” morrer na praia. Estreou no dia 14 e as sessões seguintes foram canceladas.

Em comunicado, o Teatro Nacional D. Maria II anunciou, na quinta-feira, a suspensão das atividades. Aos espectadores “que tenham adquirido bilhetes para espetáculos ou outras iniciativas afetadas por esta suspensão” informa que “deverão, a partir de 19 de janeiro, contactar a bilheteira do Teatro através do número gratuito 800 213 250 ou do e-mail bilheteira@tndm.pt, para obter informação sobre o seu reembolso ou reagendamento”.

A casa dirigida pelo diretor artístico Tiago Rodrigues afirma “o seu compromisso de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para continuar a apoiar companhias, artistas e técnicos independentes, assim como todo o setor cultural, neste momento difícil”.

No mesmo texto, pode ler-se que vão continuar a trabalhar para que o teatro – que consideram “um bem essencial – seja democraticamente acessível e seguro para todos”.

Apoios são bem-vindos, mas...

Na quinta-feira, um dia antes de começar o novo confinamento geral, o Governo anunciou um apoio de 42 milhões para a Cultura. A medida foi bem recebida pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, sobretudo, porque corresponde a algumas das reivindicações do setor.

Contudo, na opinião do coordenador Rui Galveias, há que analisar o documento para saber se chega para resolver a situação de todos os trabalhadores.