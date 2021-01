​Festivais de Verão com testes rápidos à Covid-19? Sim, é uma hipótese

Veja também:

No primeiro dia de confinamento, em que a cultura voltou a fechar portas, foi constituído um grupo de trabalho para traçar uma estratégia para a retoma da atividade, nomeadamente dos chamados festivais de verão. O Governo manteve esta sexta-feira, de forma virtual, um encontro com a Associação de Produtores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE).



As reuniões que se querem quinzenais, numa primeira fase, juntaram responsáveis dos ministérios da Cultura, Economia e Saúde, bem como a Secretaria de Estado do Turismo com os organizadores da área cultural.

Em declarações à Renascença, no final do encontro, Luís Pardelha, dos Produtores Associados, fala “numa vontade e interesse mútuo em tentar encontrar uma solução para os próximos meses para viabilizar a realização de festivais de verão, espetáculos de música e outros eventos culturais”.

Este produtor faz as contas aos prejuízos. Indica que “2020 foi um ano em que as empresas de produção de espetáculos tiveram quebras na ordem de 80 por cento”, por isso concluí que espera que “2020 não se repita”.

Luís Pardelha teve de cancelar nos últimos meses alguns dos espetáculos que tinha agendado. Para que 2021 não seja um ano perdido, avança que estão em cima da mesa várias hipóteses que estão a ser avaliadas em conjunto com as autoridades de saúde e elementos do Governo.

Questionado sobre a hipótese de serem feitos testes rápidos, à saliva à entrada dos festivais de verão, Luís Pardelha afirma que “é uma solução”, mas sublinha que “nunca poderá ser uma solução isolada, tem de ser uma solução concertada com outras”.