Rúben Amorim: "Preferia ter ficado sentado e ter ganho o jogo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que o empate em casa com o Rio Ave é culpa própria. Em declarações à Sport TV, o técnico explica que dez minutos de desatenção no início da segunda parte fruto de "facilitismo" custam os três pontos.

"Controlamos bem o jogo e fizemos o mais difícil que era marcar. Perdemos o controlo do jogo no início da segunda parte, tivemos 10 minutos maus e sofremos aí o golo. Tentamos ir atrás, mas o jogo teve muitas quebras, não criamos muitas situações. Só nos podemos queixar de nós próprios por não levar os três pontos", explica.

O técnico fala em facilitismo no segundo tempo: "Não sei o que dizer ao certo, foi toda a gente que falhou, deveríamos ter entrado mais concentrados. Sentiram que o jogo ficou mais fácil com o nosso golo e esse facilitismo pagou-se caro. Não conseguimos e é seguir em frente".

Amorim assumiu a função de treinador principal pela primeira vez, em plenos direitos: "Sinto-me melhor, mas preferia ter ficado sentado e ter ganho o jogo. Já não é uma questão e agora é continuar e ganhar o próximo jogo".