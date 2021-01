Sérgio Conceição convoca filho Francisco para o clássico com o Benfica

O cenário levou o treinador a recorrer a Francisco Conceição, jogador que tem estado em grande destaque na equipa B, onde joga com o irmão Rodrigo, contratado esta época pelo Porto, depois de ter representando o Benfica.

A ausência de última hora de Otávio , infetado com Covid-19, reduziu o lote de opções já encurtado, devido à indisponibilidade de Manafá, Carraça e Fábio Vieira, também a recuperar de infeção pelo novo coronavírus.

Sérgio Conceição convocou o filho Francisco para o jogo com o Benfica desta noite, informa o jornal "O Jogo". É a primeira vez que o extremo, de 18 anos, é chamado pelo pai para um jogo da equipa principal.

O extremo foi utilizado em 15 jogos, por Rui Barros, na equipa B do FC Porto, e tem quatro golos. É sucessivamente destacado pelas suas exibições e ainda há poucos dias,no jogo com o Leixões, foi visado por Beto, guarda-redes internacional português que joga na equipa de Matosinhos.

Perante lances repetidos de Francisco, que ia ultrapassando os adversários, Beto questionou os companheiros sobre se não havia alguém que pudesse parar o jovem jogador.

O clássico da jornada 14, entre FC Porto e Benfica, realiza-se esta noite às 21h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.