Covid-19. FC Porto fecha lojas e museu durante o confinamento

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, o encerramento do museu e de todas as lojas oficiais e passou todos os serviços de atendimento para plataforma telefónica ou digital, face ao confinamento imposto pelo Governo para combate à pandemia do novo coronavírus.

No site oficial, o FC Porto revela que encerrou, de modo "extraordinário e temporário", os serviços presenciais de atendimento da Loja do Associado do Estádio do Dragão e que o atendimento aos associados passa a ser feito, exclusivamente, por linha telefónica e na internet. "Toda a atividade digital se mantém disponível aos sócios e adeptos, com destaque para a loja online", pode ler-se no comunicado.

Fecham todas as FC Porto Stores (Estádio do Dragão, Constituição Park, Norte Shopping, Arrábida Shopping, Parque Nascente, Quiosque de São Bento, The Style Outlet e Baixa), assim como o complexo das Piscinas de Campanhã e o complexo Constituição Park.

O FC Porto garante que "continuará a acompanhar a evolução diária dos acontecimentos" e ajustará as medidas em conformidade.