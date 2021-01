VermelhoemBelém. "Insulto não diz nada sobre as mulheres, mas tudo sobre Ventura"

Marisa Matias, a candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda (BE), considera que o insulto que André Ventura “fez às mulheres não diz nada sobre as mulheres, mas diz tudo sobre esse senhor”, mostrando-se feliz com a onda de solidariedade gerada.

Durante um comício na quarta-feira à noite, o presidente do Chega voltou a recorrer aos insultos pessoais para alguns dos seus concorrentes ao Palácio de Belém, tendo, em relação a Marisa Matias referido "os lábios muito vermelhos” da bloquista, o que gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais sob o lema “#VermelhoemBelem”.

Para além de dirigentes, deputados e militantes bloquistas que publicaram vídeos ou fotografias com os lábios pintados de vermelho, também a opositora de Marisa Matias, Ana Gomes, fez esta manhã questão de gravar um vídeo, no carro, a pintar os lábios.