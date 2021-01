Debate decisivo é na rádio, dia 18, às 09h00

No arranque da última semana de campanha para as eleições presidenciais, Renascença, Antena 1 e TSF estão, de novo, juntas na organização do “Debate das Rádios”, com sete candidatos às eleições para Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva já confirmaram a sua presença no derradeiro debate para que está marcado para dia 18, segunda-feira, em direto, a partir das 9h00, e para o qual André Ventura ainda não sinalizou a sua disponibilidade.

Além da emissão em simultâneo nas três rádios, o debate será, igualmente, transmitido via streaming de vídeo nas respetivas plataformas digitais.

O debate decisivo é moderado pelas jornalistas Eunice Lourenço, chefe de Redação e editora de Política da Renascença, Judith Menezes e Sousa, repórter parlamentar da TSF e Natália Carvalho, editora de política da Antena 1.

O “Debate das Rádios” em ambiente eleitoral, tem este ano a sua quarta edição.

O modelo foi inaugurado em 2015, nas Eleições Legislativas, com o decisivo frente a frente entre António Costa e Pedro Passos Coelho, e prossegue agora com o último debate das Presidenciais 2021, com a presença do conjunto dos candidatos.