StayAway Covid desinstalado por 1,8 milhões de portugueses desde setembro

Observador

15 jan, 2021 Portugal 11:37

Esta app nasceu da necessidade de distribuir verba pelos amigos do costume, e para desviar atenções de que o governo não planificou em tempo útil, as necessidades do SNS para enfrentar o Inverno e a pressão conjunta da Gripe Covid. Cumpridas essas 2 etapas, mostrou-se inútil e obviamente, foi desinstalada. As pessoas não trocam tratamentos em Hospital, por uma app inútil a ocupar espaço no smartphone