Quase 250 mil portugueses podem votar já este domingo

Um total de 246.870 pessoas podem votar já este domingo nas eleições presidenciais.

A este número ainda serão somadas as inscrições que, entretanto, cheguem pelo correio, mas é certo que apenas pouco mais de 2% dos 10.856.10 eleitores recenseados manifestaram a intensão de votar uma semana antes.

Embora seja um recorde absoluto de adesão a esta alternativa, tanto o Governo como a DGS gostariam que os valores fossem mais altos.

O concelho de Lisboa, com 33.362 inscrições, lidera a lista nacional com quase três vezes mais do Porto que se fica pelas 13.279. Mas a capital é também o lugar em que fica mais evidente a vantagem dos eleitores poderem optar pelo concelho onde querem votar, mesmo que não seja aquele onde estão recenseados, já que só 49% dos que pediram voto antecipado votam habitualmente em Lisboa.

O mesmo aproveitamento das facilidades introduzidas no processo por causa da pandemia é notório no concelho de Coimbra, muito provavelmente devido ao peso da universidade. Dos 9.201 inscritos para votar antecipadamente, apenas metade estão recenseados em Coimbra.

Para alem de Lisboa, Porto e Coimbra, na lista dos concelhos com mais inscritos está Vila Nova de Gaia com 8.394 eleitores, sendo que neste caso os recenseados oriundos do próprio concelho são 85%, e também Cascais onde se inscreveram 8.233 pessoas, 76% das quais recenseadas localmente.

Em sentido contrário, os concelhos onde a iniciativa teve menos adesão foram os de Porto Moniz na Madeira, com apenas oito inscritos, e do Nordeste nos Açores com nove pessoas interessadas em votar já no próximo domingo.

Face a eleições anteriores, como por exemplo as legislativas de 2019 em que votaram antecipadamente 50.638 eleitores, o processo das presidenciais em contexto de pandemia teve três incentivos adicionais: o facto de não ser preciso apresentar justificações para aderir, a possibilidade de o voto acontecer noutro concelho que não aquele onde o eleitor está recenseado e o alargamento substancial de assembleias de voto, que agora vão estar em todos os 308 concelhos do país, e não apenas nas 18 capitais de distrito como acontecia anteriormente.

Na Reitoria da Universidade de Lisboa desta vez só votam os eleitores do concelho de Lisboa e não de todo o distrito, porque cada concelho terá a sua assembleia de voto. Cascais no Mercado da Vila, Amadora no Edifico da Camara, Sintra na Escola Secundaria de Santa Maria, só para citar alguns casos.

O mesmo acontece no concelho do Porto, com assembleia de voto montada no Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Camara Municipal do Porto, e todos os outros concelhos do distrito com a sua própria assembleia.

Vila Nova de Gaia na Escola Secundaria Almeida Garret, Matosinhos em duas escolas secundarias (Augusto Gomes e João Gonçalves Zarco), e Gondomar na escola EB Júlio Dinis.