Inspetores do SEF prometem “guerra total” à restruturação

A greve tinha como objetivo pressionar o Governo a melhorar as condições de trabalho no serviço, o que o sindicato diz que foi assegurado no Orçamento de Estado para este ano.

A reforma do SEF esteve em debate no programa que (...)

Contudo, os inspetores estão agora preocupados com a prometida restruturação do SEF, anunciada na sequência do caso do Aeroporto de Lisboa.

O sindicato mostra-se totalmente contra a eventual divisão entre funções policiais e funções administrativas, e promete uma “guerra total” a esse tipo de planos.

Contudo, a reforma parece estar a ir de facto nesse sentido. Na sua edição desta sexta-feira, o “Diário de Notícias” avança que o SEF passará a chamar-se Serviço de Estrangeiros e Asilo e que todas as funções policiais e de fronteiras serão distribuídas pela Polícia Judiciária, PSP e GNR.