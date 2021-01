Famalicão alarga entrega gratuita do jantar em casa a todos os dias da semana

Veja também:

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Associação de Restaurantes de Famalicão decidiram alargar a entrega gratuita de refeições ao domicílio durante todos os dias da semana, de segunda a domingo, ao jantar, já a partir desta sexta-feira.

A medida surge em resposta ao novo confinamento decretado pelo Governo e como forma de ajudar o setor da restauração.

Neste contexto os famalicenses podem encomendar o seu jantar, diariamente entre as 19h00 e as 22h30, num dos 66 restaurantes aderentes e desfrutar da refeição no conforto do lar sem necessidade de se deslocarem para levantarem a sua encomenda.

Os consumidores, só têm que contactar o restaurante e encomendar a refeição. A campanha é válida para encomendas de valor superior a 10 euros.

O pagamento deverá ser efetuado diretamente ao restaurante por MB WAY ou transferência bancária, não sendo admitidos pagamentos diretamente ao estafeta.