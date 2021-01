Empresas de Distribuição vão cumprir, mas não concordam com a limitação à venda de produtos

Nos supermercados, neste período de confinamento, só podem estar à venda produtos essenciais. As novas regras arrancam já na próxima semana. As empresas aceitam esta decisão do Governo, mas sublinham que esta medida é também “desequilibrada”.

“Apesar de aceitarmos, não podemos deixar de dizer que nos parece um bocadinho desequilibrado, dado que, de facto, há zonas do país que dependem muito da oferta dos serviços destes espaços comerciais, que vendem este tipo de produtos e concretamente os livros e alguma peça de vestuário será um constrangimento, sobretudo, para os cidadãos”, diz o presidente da APED.

O diploma que estabelece as novas regras para o funcionamento dos super e hipermercados está a ser preparado e entra em vigor na próxima semana.

A medida estava prevista no decreto que prevê os novos termos do estado de emergência, onde se lê que “o membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho, determinar que os estabelecimentos de comércio a retalho que comercializem mais do que um tipo de bem e cuja atividade seja permitida no âmbito do presente decreto não possam comercializar bens tipicamente comercializados nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com a atividade suspensa nos termos do presente decreto”.

O Governo anunciou ontem, através do ministro da Economia, Siza Vieira, o reforço dos apoios a fundo perdido dirigidos às empresas, previstos no programa Apoiar.