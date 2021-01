Derrocada em Borba. Defesa critica perícia, MP mantém acusação

A defesa dos autarcas arguidos no caso da derrocada em Borba critica o relatório pericial, que apelida de “não é isento”. No debate instrutório, o Ministério Público reforçou que os suspeitos “estavam cientes da gravidade da situação” e nada fizeram.



A defesa dos arguidos António Anselmo e José Espanhol, respetivamente, presidente e vice-presidente da Câmara de Borba mostra-se “confiante” na decisão do juiz de instrução criminal de Évora que, espera, seja de “não pronuncia” dos seus clientes.

“Sim, nesse sentido estou confiante e espero que o senhor juiz de instrução analise todos os factos, aprecie todas as questões que foram colocadas e profira uma decisão justa”, que será “a não pronuncia”, tendo em conta “os indícios de prova que os autos fornecem, mas vamos aguardar a decisão”, afirmou, aos jornalistas, o advogado Silvino Fernandes, no final do debate instrutório que decorreu esta sexta-feira no edifício do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), em Évora.

António Anselmo e José Espanhol são dois dos cinco arguidos, de um total de oito associados ao caso da derrocada da estrada de Borba, que requereram a abertura de instrução, que o mesmo é dizer, a fase facultativa em que um juiz decide se o processo vai para julgamento.

Além dos dois autarcas, também o antigo diretor regional de Economia do Alentejo João Filipe de Jesus, a funcionária da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) Maria João Figueira e Paulo Alves, responsável técnico da empresa que possui a licença de exploração da pedreira, foram os outros acusados que requereram abertura da instrução.

Os restantes arguidos são a sociedade Ala de Almeida Limitada, que possui a licença de exploração da pedreira, onde ocorreu a derrocada e dois funcionários da Direção-Geral de Energia e Geologia, José Pereira e Bernardino Piteira.

O Ministério Público (MP) acusou os oito arguidos, um dos quais é pessoa coletiva, da “prática de vários crimes de homicídio e de violação de regras de segurança", depois de um inquérito instaurado com a finalidade “de apurar as circunstâncias que rodearam o colapso" da Estrada Municipal (EM) 255, ocorrido em 19 novembro de 2018.

Depois das sessões realizadas em dezembro de 2020, na fase de instrução, em que foram ouvidas várias testemunhas pelo juiz titular do processo, o MP veio, hoje, no debate instrutório afirmar que “mantém todos os factos da acusação imputados aos arguidos”, considerando que “deverão ser pronunciados” nos termos dessa mesma acusação.