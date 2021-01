Confinamento. Matosinhos alarga entrega gratuita de refeições a toda a semana

Veja também:

A Câmara de Matosinhos vai alargar a entrega gratuita de refeições em casa a todos os dias da semana, devido ao confinamento geral no país, prevendo gastar 45 mil euros nos próximos 15 dias, anunciou esta sexta-feira o município.



Em novembro de 2020, no âmbito do recolher obrigatório aos fins de semana, esta autarquia do distrito do Porto passou a entregar gratuitamente refeições ao domicílio para “ajudar” os restaurantes do concelho, alargando agora a sua abrangência.



No âmbito desta iniciativa Matosinhos.come, a câmara já entregou 4.500 refeições na casa das pessoas, num investimento de 43 mil euros, sublinhou, em comunicado.



As entregas passam a ser feitas de segunda-feira a domingo, ao almoço e jantar, sem custos para os clientes e restaurantes, sendo os mesmos assumidos pela autarquia.



A iniciativa abrange todo o concelho de Matosinhos, assim como 54 uniões de freguesias de Vila do Conde, Maia, Valongo, Gondomar, Porto e Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.



O serviço é assegurado por 75 taxistas, no âmbito de um protocolo entre a câmara local e a cooperativa de táxis, recordou.



Para usufruir deste serviço, os clientes só têm de ligar para o restaurante que querem, fazer a encomenda e pagar a refeição.



A encomenda tem de ter um valor mínimo de cinco euros, sendo o pagamento feito diretamente ao restaurante através de meios digitais ou dinheiro.



Matosinhos tem cerca de 1.200 restaurantes que dão emprego a mais de 5.000 pessoas, sendo um “cartão de visita” e um setor com uma importância social e económica de “enorme relevância” para o concelho.



A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.994.833 mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 8.543 pessoas dos 528.469 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.