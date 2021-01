​Circulação rodoviária com quebra entre 30% a 40% no primeiro dia de confinamento

Mais de metade dos portugueses continuam a circular em Lisboa e Porto, neste primeiro dia de confinamento geral. A quebra na circulação rodoviária ronda os 30 a 40%, avançada à Renascença pelo intendente Nuno Carocha, o porta-voz da PSP.



“Por parte da PSP, nós registamos quebras na circulação rodoviária na ordem dos 30% a 40%. Obviamente, que a quebra tem que ser maior. Há um dever geral de confinamento, as famílias ainda se estarão a adaptar. Como as escolas estão a funcionar, verificamos que muitas famílias estão a preferir levar as crianças à escola e no final do horário irem buscá-las”, refere o intendente Nuno Carocha.

O confinamento, por agora, está longe de ser geral. Ainda assim, a PSP ainda não passou qualquer multa por incumprimento.

Neste primeiro dia a aposta foi, sobretudo, na sensibilização, explica o porta-voz da Polícia de Segurança Pública.

“Ainda não verificámos a necessidade de aplicar coimas. Já tivemos de fazer algum aviso. A PSP está muito presente na rua, mantemos a nossa abordagem de uma primeira ação de sensibilização e de informação. Sempre que verificarmos incumprimentos reiterados iremos atuar. Mas até ao momento não tenho informação de que tenha sido passado nenhum auto”, sublinha o intendente Nuno Carocha.