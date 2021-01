Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde ganha novas alas

O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde tem a partir da próxima semana novas alas, nomeadamente para tratamento de mais doentes Covid-19, criadas a partir da remodelação das antigas Oficinas Militares, anunciou esta sexta-feira a câmara poveira.

Anunciadas em agosto de 2019, num investimento de 4,7 milhões de euros, suportado em parte pela Câmara da Póvoa de Varzim, as novas alas foram inicialmente previstas para receber o ambulatório, nomeadamente as colheitas e consultas, segundo o presidente do conselho de administração do centro hospitalar.

Todavia, em face da pandemia da Covid-19, o novo espaço vai passar a conter a “área de urgências” e “separar o acolhimento e tratamento de mais doentes covid-19, dotar o laboratório de melhores condições e criar mais uma sala de internamentos”, refere o comunicado do município da Póvoa de Varzim.

Graças a este investimento, continua a autarquia, o edifício principal fica “agora completamente adaptado para dar resposta em tempo útil a todos que recorrem ao serviço de urgências”.

A previsão inicial apontava o fim da empreitada no primeiro semestre de 2021, mas as novas instalações foram edificadas "“em tempo recorde”, segundo o presidente do conselho de administração do centro hospitalar.

Aproveitando a visita feita ao local pelo presidente da autarquia poveira, Aires Pereira, foi “apresentado o projeto de ampliação do hospital para a nova área cedida pela Câmara”, acrescenta o comunicado.

“Este projeto, já validado pelas autoridades de saúde competentes e com dotação orçamental, encontra-se atualmente em fase de preparação para a abertura do respetivo concurso público para início de construção”, indica o município.