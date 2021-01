Carro furtado em Montemor-o-Novo com menino no interior. Criança foi localizada em Lisboa

Um automóvel foi furtado ao início da noite desta quinta-feira em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, com um menino de sete anos no seu interior, que foi abandonado em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da GNR. A criança está bem de saúde e já foi entregue aos pais, revelou a PSP de Lisboa.

Segundo a mesma fonte da PSP, o rapaz, de sete anos, foi deixado junto ao restaurante Lagar do Xisto, na avenida Columbano Bordalo Pinheiro, e foi a partir do estabelecimento que as autoridades foram alertadas para a presença do menor.

"A criança está bem. Inicialmente estava um pouco assustada, mas fisicamente está bem e já está com os pais", adiantou a PSP, à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, a PSP já recuperou a viatura, junto à Quinta do Loureiro, na zona de Alcântara, aproximadamente a quatro quilómetros de distância do local onde a criança foi deixada.

Ainda de acordo com a PSP, foram "encetadas diligências no sentido de encontrar o indivíduo ou os indivíduos" responsáveis pelo furto do automóvel que aconteceu junto a um restaurante, enquanto "a mãe da criança se deslocou ao estabelecimento para ir buscar uma refeição", tendo "deixado o automóvel ligado com a chave na ignição", explicou a fonte da GNR.

A investigação do furto passou para a alçada da Polícia Judiciária.

[notícia atualizada às 23h22]