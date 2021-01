Alerta, emergência, contingência, calamidade. Contas da polícia em 10 meses de exceção

Veja também:

Desde que, a 18 de março de 2020, Portugal entrou no regime geral de exceção de que nunca mais saiu. As forças de segurança já detiveram um total de 212 pessoas por desobediência ao confinamento obrigatório e passaram 11.384 multas pelas mais variadas infrações às regras impostos.

No mesmo período, PSP e GNR fecharam 3.417 estabelecimentos comerciais por desrespeito pelas normas e suspenderam mesmo a atividade a outros 243 por infrações mais graves.

De acordo com as orientações do Governo, e dos próprios decretos presidenciais, as forças de segurança têm usado sobretudo a pedagogia.

Têm tentado fazer cumprir as regras sem introduzir conflitualidade, numa clara gestão do cansaço coletivo.

Por entre sucessivos estados de exceção – alerta, emergência, contingência, calamidade – foi criada, em junho, uma nova ferramenta de dissuasão: as contraordenações adaptadas às normas que iam sendo decretadas. De lá para cá, foram levantados quase 11.400 autos.