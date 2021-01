Covid-19: Von der Leyen confirma atraso, mas Pfizer garante entrega das doses previstas no primeiro trimestre

Veja também:

A presidente da Comissão Europeia revelou que recebeu a garantia do presidente executivo da Pfizer que as doses previstas para entrega na União Europeia no primeiro trimestre serão concretizadas.

Ursula Von der Leyen diz que falou com o responsável da farmacêutica logo após ter sido divulgado que a Pfizer ia limitar temporariamente a produção de vacinas, de forma a depois conseguir aumentar a capacidade de produção.

A presidente da Comissão Europeia falava em Lisboa, numa conferência conjunta com o primeiro-ministro, António Costa, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e a receção ao Colégio de Comissários da Comissão Europeia para uma ronda de reuniões sobre o programa e as prioridades da presidência portuguesa.