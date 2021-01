Novo aeroporto de Berlim com problemas. Funcionários queixam-se de choques elétricos

O novo aeroporto de Berlim, na capital da Alemanha, continua a dar problemas. O mais recente é a série de casos de funcionários que são hospitalizados, após serem eletrocutados, enquanto trabalham.

A maior parte dos casos ocorre durante a verificação de segurança das bagagens de mão, no terminal 1, nos módulos de inspeção por raios-x.

Os incidentes relatados estão a ser acompanhados pela Polícia Federal do país. Segundo o Ver.di, o segundo maior sindicato da Alemanha e que também representa os trabalhadores dos transportes, em entrevista ao jornal alemão Berliner Zeitung, alguns funcionários queixam-se de terem levado choques repetidas vezes.

Os seguranças atingidos dão conta de fortes dores, entorpecimento e sonolência após as eletrocussões.

“Diversas vezes, as vítimas tiveram que ser transportadas de ambulância para hospitais próximos. Os médicos determinaram que algumas das vítimas ficaram impossibilitadas de continuar o trabalho”, disse o representante sindical ao jornal alemão.

De acordo com a polícia, a causa mais provável dos choques são descargas eletrostáticas. “Isso geralmente não causa ferimentos, mas pode causar choque”, disse uma porta-voz da polícia ao Berliner Zeitung.

Segundo o relatório publicado pela Polícia Federal, o problema pode ser consequência de uma série de fatores, uma vez que os equipamentos cumprem as normas técnicas estabelecidas e não foram detetados problemas de manutenção.

“Os incidentes podem resultar de variadas causas, como, por exemplo, quando os funcionários usam roupas sintéticas ou andam em pisos isolados com sapatos de determinados materiais”, lê-se no documento.

Para evitar que o problema se repita, a administração do aeroporto aconselha os funcionários a usarem sapatos de descarga eletrostática que podem dissipar a energia acumulada. Também foram disponibilizados chaveiros anti estáticos, que podem descarregar a tensão e evitar choques.

Já a polícia alemã recomenda a substituição do material de que é feito o fardamento dos funcionários, como a forma mais efetiva para eliminar o problema, e aconselha o uso de tapetes dissipativos e almofadas de piso.

O sindicato que representa os profissionais do setor no aeroporto quer que a administração considere o uso exclusivo do terminal 5, que antes era o aeroporto de Schönefeld, até que o problema seja resolvido pela substituição das máquinas de raio-x.

O Aeroporto Internacional Berlin-Brandenburg começou a ser construído em 2006 e foi inaugurado a 31 de outubro de 2020.