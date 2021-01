Covid-19 já matou mais de 2 milhões de pessoas desde o início da pandemia

Veja também:

O Mundo ultrapassou esta sexta-feira a barreira dos 2 milhões de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

Os dados são avançados pela equipa da Universidade John Hopckins, nos Estados Unidos.

Pelas 18h15 desta sexta-feira, tinham morrido 2.000.905 pessoas com Covid-19 em todo o mundo no espaço de um ano.

Os Estados Unidos são o país com mais vítimas mortais. Quase 390 mil norte-americanos foram vitimados pelo coronavírus e mais de 23 milhões foram infetados.

O Brasil surge no segundo lugar com 207 mil mortes, seguida da Índia com 152 mil, México com 138 mil e Reino Unido com 87 mil óbitos.

Portugal regista esta sexta-feira um novo máximo de 159 mortes por Covid-19 e 10.663 casos, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 8.543 mortes e mais de 528 mil casos de Covid-19.

Evolução da Covid-19 em Portugal