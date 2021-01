Vencedor no primeiro FC Porto-Benfica da época costuma ser campeão

Ao todo, jogaram-se 25 clássicos da primeira volta do campeonato, dos quais 19 sorriram a uma das equipas. Dessas 19 temporadas em que houve um vencedor no primeiro FC Porto-Benfica (não importa se no Porto ou em Lisboa) do campeonato, a equipa que conquistou os três pontos sagrou-se campeã nacional em 14 (73,7%).

Sérgio Conceição fica sem Otávio na véspera

Para o primeiro clássico da presente edição da I Liga, o FC Porto não poderá contar com Otávio, Manafá, Fábio Vieira e Carraça, todos positivos à Covid-19, nem com Marcano e Mbaye, lesionados. Ao Benfica só falta André Almeida, que está lesionado.

O clássico terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol (AF) de Évora, que terá como assistentes Rui Teixeira e Valter Rufo. Rui Costa será o quarto árbitro. O videoárbitro da partida será Hugo Miguel, da AF Lisboa, com o auxílio de Ricardo Santos.

O FC Porto é segundo classificado do campeonato, com 31 pontos, os mesmos do Benfica, terceiro. O Sporting lidera, com 35 pontos.

A propósito do Sporting, e sendo o jogo desta sexta-feira no Dragão, fica aqui mais uma curiosidade: em 15 dos 18 (83%) títulos de campeão que os leões conquistaram na sua história, o FC Porto derrotou o Benfica em casa. Ou seja, deixando-se guiar pela estatística, os adeptos do Sporting até poderão ficar a torcer por uma vitória portista neste clássico, em vez do usualmente mais desejado empate.

O clássico começa às 21h00, no Estádio do Dragão. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.