Tondela pede adiamento do jogo contra o Boavista devido a surto de Covid-19

O Tondela pediu o adiamento do jogo da I Liga contra o Benfica, marcado para sábado, devido a um surto de Covid-19 que afeta o clube beirão.

"Acabámos de saber o resultado dos testes realizados 48 horas antes do jogo e temos dois jogadores e cinco elementos do staff com resultado positivo ao vírus SARS-CoV-2", disse Francisco Favinha, diretor de comunicação do clube. ""O clube considera que o mais sensato é adiar o jogo, para evitar possíveis contágios, caso se venham a revelar mais casos positivos no plantel e no staff".

O Tondela já contactou a Liga de Clubes e as autoridades de saúde, mas aguarda-se um acordo com o Boavista para um possível adiamento do jogo.

O clube tem sido fustigado com casos de covid-19 nos últimos três meses. Em outubro, o clube teve 22 casos nas camadas jovens, e teve já cinco jogadores - Rúben Fonseca, Babacar Niasse, Mário González, Joel Sousa, infetados em alturas diferentes. O último foi este mês, quando Rafael Barbosa testou positivo antes do jogo contra o Benfica.

O Tondela é 15º classificado da I Liga e recebia o Boavista neste sábado no Estádio João Cardoso, com apito inicial marcado para as 20h30.