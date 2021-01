Tondela enfrenta surto de Covid-19. Jogo contra o Boavista não está em causa

O Tondela anunciou que tem oito infetados com a Covid-19, mas o jogo contra o Boavista não está em causa. Em comunicado, o clube esclarece que "foram detetados dois casos positivos no plantel, um na equipa técnica e cinco no staff do futebol profissional".

Os jogadores infetados são Jaume Grau e Telmo Arcanjo, sendo que Tiago Almeida e Jaquité estão também em isolamento por coabitarem com Telmo Arcanjo, apesar deterem testado negativo.

O clube informou a delegada de saúde local do surto, que considerou que o jogo poderá realizar-se na mesma, apesar dos casos positivos.

O clube tem sido fustigado com casos de covid-19 nos últimos três meses. Em outubro, o clube teve 22 casos nas camadas jovens, e teve já cinco jogadores - Rúben Fonseca, Babacar Niasse, Mário González, Joel Sousa, infetados em alturas diferentes. O último foi este mês, quando Rafael Barbosa testou positivo antes do jogo contra o Benfica.



O Tondela é 15º classificado da I Liga e recebe o Boavista neste sábado no Estádio João Cardoso, com apito inicial marcado para as 20h30.

[Notícia atualizada às 14h00]