Pedro Cunha: "Um empate em casa do líder é um resultado positivo"

Pedro Cunha, treinador do Rio Ave, acredita que o empate em casa do Sporting, a um golo, é um "resultado positivo", apesar de uma primeira parte com menor rendimento.

"Na primeira parte só fomos bons no momento defensivo. Não é a nossa imagem, tínhamos ter qualidade e pressionar. Foi uma má primeira parte. Corrigi o posicionamento. É um grande Sporting, só tinha empatado aqui contra o FC Porto e coloca muitos problemas táticos. Obriga a corrigir muita coisa. O Rio Ave acreditou e fomos o que queremos ser no futuro, que é pressionar alto e ser confiantes com bola", explica.

O técnico que substituiu Mário Silva há duas semanas explica que o Rio Ave mostrou na segunda parte que quis ganhar.

"É um processo. Queríamos ganhar e provamos que queríamos ganhar o jogo. Muito feliz pelos jogadores e pelos adeptos, que merecem a alegria. Fico feliz pelo que fizemos na segunda parte, trabalhamos para ganhar o jogo. Este é o caminho. Um empate em casa do líder é um resultado positivo", termina