Nota 3 para Hélder Malheiro

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, dá nota três a Hélder Malheiro, árbitro do empate a um golo entre Sporting e Rio Ave, em Alvalade.

Sobre o lance em que Sebastian Coates fica a pedir grande penalidade, Paulo Pereira elogia a decisão da equipa de arbitragem.

"Há um lance que merece referência, que é na área do Rio Ave nas costas do Coates. Acho que é uma decisão correta, o Coates quase nem tentou saltar. Ficou à espera do toque para se atirar. Parece-me boa decisão, Coates a tirar algo que não existiu", afirma.

Apesar de ter sido um jogo sem grandes casos, Paulo Pereira diz que Hélder Malheiro interrompeu o jogo em demasia, quebrando o ritmo do jogo: "Equipa de arbitragem foi mais interventiva e gostei mais da primeira parte. Interrompeu demasiadas vezes o jogo, não gostei particularmente da segunda parte. Nota 3".