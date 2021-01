Jorge Silvério: "Aspetos mentais serão decisivos no clássico"

Em dia de clássico, Bola Branca questionou um especialista em psicologia do desporto, Jorge Silvério, para analisar o momento de FC Porto e Benfica, que se defrontam esta noite no Estádio do Dragão.

"Estão em momentos diferentes. O Benfica começou com expectativas muito elevadas pelo discurso dos dirigentes e do treinador e pelos fortes investimentos que foram feitos. Começou muito bem a época mas depois teve um momento complicado sobretudo em termos de resultados. Nesta altura, o facto do mercado estar aberto e haver jogadores contagiados pela covid-19, não ajuda", argumenta.

Sobre o FC Porto, Silvério acredita que os dragões estão num melhor momento, mas os recentes casos de covid-19 no plantel e o cansaço acumulado podem trazer consequências negativas para a equipa.

"O FC Porto está a beneficiar de menores expectativas no início e atravessa um bom momento com 16 jogos sem perder. Mas a equipa está a começar a ser influenciada pela pandemia e eventualmente a acusar o desgaste de um jogo há pouco tempo, com prolongamento, e com viagens entre o continente e a Madeira. Tem também um aspeto que me parece importante que é o espírito guerreiro instilado pelo seu treinador, Sérgio Conceição. A declaração que ele teve de ser mais uma final com o o jogo da Supertaça, vai neste sentido", refere.