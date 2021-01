Ivo Rodrigues reforça o Famalicão em definitivo

Ivo Rodrigues vai reforçar o Famalicão em definitivo, sabe a Renascença, e assinará um contrato válido por três temporadas e meia.

O extremo de 25 anos regressa à I Liga depois de três temporadas e meia no Antuérpia, clube onde foi opção regular nas últimas três temporadas, com destaque.

Ivo Rodrigues estava em final de contrato e estava a ser negociado um empréstimo até ao final da temporada, com a possibilidade do português depois assinar um vínculo. No entanto, o extremo fica já vinculado ao Famalicão até junho de 2024.

O português está recuperado de uma lesão no joelho e procurava novo desafio na carreira. Formado no Rio Tinto e no FC Porto, Ivo Rodrigues representou três clubes na I Liga: Vitória de Guimarães, Arouca e Paços de Ferreira, sempre emprestado pelos dragões.