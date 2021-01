Famalicão confirma contratação de Ivo Rodrigues

O Famalicão confirmou, esta sexta-feira, a contratação em definitivo de Ivo Rodrigues ao Antuérpia, conforme a Renascença adiantou.

No site oficial, o Famalicão informou que o extremo português, de 25 anos, assinou contrato por três temporadas e meia, isto é, até 2024.

“Sou mais um para ajudar o clube a chegar a lugares superiores na classificação e a deixar marca no futebol português. A equipa gosta de ter muita bola e assumir o jogo e considero que essas são características que encaixam no meu estilo de jogo”, referiu o novo camisola "27" minhoto, citado pelo site oficial do Famalicão.



Formado no FC Porto, Ivo Rodrigues passou por Vitória de Guimarães, Arouca e Paços de Ferreira, por empréstimo, antes de rumar ao Antuérpia, primeiro na qualidade de cedido e depois em definitivo. Na Bélgica, o avançado somou 10 golos e nove assistências em 85 jogos.

Esta temporada, contudo, Ivo Rodrigues ainda não somara qualquer minuto pela formação belga. O extremo, que está recuperado de uma lesão no joelho, procurava um novo desafio na carreira.